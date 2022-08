'Não é que Bolsonaro não confia nas urnas eletrônicas, ele não confia é no voto do povo', diz Alckmin

“O futuro não é destino, não é sina, não foi o que aconteceu no passado. O futuro a gente cria. Estamos aqui com o Lula pelo futuro", disse Geraldo Alckmin edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou, durante participação no grande ato da coligação Brasil da Esperança, que marca o segundo grande comício do ex-presidente Luiz Inácio da Silva (PT) após o lançamento oficial de sua candidatura à Presidência da República, que “a democracia está em risco” diante das seguidas ameaças ao sistema eleitoral e às instituições feitas por Jair Bolsonaro (PL) e seus seguidores.

“A democracia está em risco, precisamos fortalecer o processo democrático. Não é que Bolsonaro não confia nas urnas eletrônicas, ele foi eleito cinco vezes por ela. Ele não confia é no voto do povo, está agarrado ao poder. O Brasil não aguenta mais sofrimento. Na saúde, o negacionismo, quase 700 mil mortes e o presidente debochando dos que adoecem. É retrocesso na educação, desemprego, fome… por isso estamos aqui para mudar o Brasil”, disse Alckmin.

“O futuro não é destino, não é sina, não foi o que aconteceu no passado. O futuro a gente cria. Estamos aqui com o Lula pelo futuro: emprego, renda, oportunidade para os jovens, um brasil soberano”, destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.