“Não existe guerra às drogas. Existe é uma guerra contra a juventude negra e periférica”

Frase é da presidente do Grupo de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade de MG, Maria Tereza dos Santos, defensora do movimento contra a criação de mais vagas nas penitenciárias. "Esses jovens que ocupam as vagas no sistema prisional que são julgados como traficantes são meros vendedores. Aos traficantes mesmo a polícia não tem acesso", falou à TV 247.

247 - A presidente do Grupo de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade de Minas Gerais, Maria Tereza dos Santos, disse à TV 247 que não há no Brasil uma guerra às drogas como dizem. O que há, na verdade, é uma perseguição e execução da juventude negra e pobre. Tereza ficou conhecida na internet depois que um vídeo seu viralizou pela página Quebrando o Tabu.

Segundo Tereza, sob o pretexto de combate ao tráfico, o Estado promove o encarceramento da juventude preta. Enquanto ricos e brancos fazem uso das drogas e inclusive as comercializam livremente, o jovem negro e pobre é preso com quantidades irrisórias de maconha, por exemplo, e taxado como traficante, diz Maria Tereza.

“Não existe guerra às drogas, nunca existiu. O que existe é uma guerra contra a juventude negra e periférica, a guerra às drogas se resume em prender pessoas pretas, pobres e periféricas. A gente olha isso quando vê uma abordagem policial feita nos bairros de classe média alta, você não vê aquele jovem que é pego às vezes em uma abordagem com 100 gramas de maconha ser preso como traficante, esses são sempre usuários, mas o neguinho da periferia qualquer grama que for pega ele vai para o cárcere como traficante. O que é mais revoltante nessa história toda é que a gente sabe que não tem traficante preso no nosso País. Esses jovens que ocupam as vagas no sistema prisional que são julgados como traficantes são meros vendedores. Aos traficantes mesmo a polícia não tem acesso”, afirmou.

