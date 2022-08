"Não fui eu que mudei, foi o Brasil que mudou", justifica Freixo sobre ser contra legalização das drogas

Segundo o candidato do PSB ao governo do Rio de Janeiro, ouvir o povo pobre foi fundamental para mudar de opinião. Ele reafirmou não compactuar com violência nas favelas edit

247 - O candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PSB, Marcelo Freixo, falou nesta terça-feira (30) durante uma sabatina sobre sua mudança de entendimento em relação à legalização das drogas.

Segundo Freixo, a vivência com pessoas que sofriam em virtude de um ambiente cercado pelas drogas lhe fez mudar sua compreensão de mundo: “ao longo de um ano e meio [eu fui] conversar com mulheres pobres, conversar com as mães e com as pessoas que vivem em um lugar onde tem droga, tem arma e tem morte. Isso passa pela capacidade de escutar essas pessoas e sim mudar de opinião”, justificou.

Freixo acrescentou que “não fui eu que mudei, foi o Brasil que mudou”, disse. “O que mudou não foi minha foto, foi a foto do Brasil”.

Apesar de ter mudado em relação à legalização das drogas, Freixo reiterou sua preocupação com a violência nas comunidades mais pobres. “Isso não significa que eu concorde com qualquer violência de Estado. Arma e droga ninguém produz na favela e na periferia”, completou.

