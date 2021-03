"Não há qualquer necessidade de ampliação das restrições", afirma Paes

Segundo o prefeito do Rio de Janeiro, a orientação do comitê científico da Covid-19 é manter as restrições atuais e aumentar a fiscalização edit

247 - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), afirmou nesta segunda-feira (1) pelo Twitter após reunião com o comitê científico da Covid-19 que não há "qualquer necessidade" de endurecer as restrições na capital fluminense em razão da pandemia.

A orientação do comitê, segundo o prefeito, é manter as restrições já vigentes, intensificando a fiscalização. "O encaminhamento que recebi é de que devemos manter as restrições que já temos na cidade — intensificando o controle — e acompanhar de perto os números da Secretaria de Saúde. Não há — nesse momento — qualquer necessidade de ampliação das restrições".

Paes informou que participaram da reunião ex-ministros da Saúde, ex-secretários de vigilância em Saúde, infectologistas e integrantes da Academia.

De acordo com dados divulgados às 12h25 desta segunda-feira pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), 47% dos leitos de enfermaria para Covid-19 da cidade do Rio de Janeiro estão ocupados. Já nos leitos de UTI para Covid-19, a taxa de ocupação é de 76%.

