'Não nos abandone', pediu Monique após depoimento de empregada em que não citou agressões contra o menino Henry

247 - Presa sob acusação de envolvimento na morte do filho, o menino Henry Borel, 4 anos, Monique Medeiros da Costa e Silva pediu à empregada doméstica Leila Rosângela de Souza Mattos para que ela "não abandone" a família. Foi o que apontaram mensagens recuperadas no celular da mãe da criança, falecida em março devido às agressões sofridas dentro de casa. A informação foi publicada pelo jornal O Globo. Pai do menino, o médico e vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho (sem partido), também está preso.

Às 12h50 do dia 17 de março, Monique escreveu: "Amo você, Rosa. Parece que você é da minha família. Obrigada por seu carinho".

A empregada respondeu: "Obrigada, vou terminar os calçados e vou para casa. Na sexta, pego as roupas, tá?", em referência aos serviços que estava fazendo no apartamento 203 do bloco I do condomínio Majestic, no Cidade Jardim, onde a professora morava com o vereador e o filho.

Na conversa entre as duas aconteceu após o primeiro depoimento prestado pela funcionária ao delegado Henrique Damasceno, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca). Na ocasião, ela não mencionou as agressões por parte do médico e vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho (sem partido), contra o menino. O parlamentar está preso.

Dezenove dias depois, Rosângela retornou à delegacia e mudou o depoimento. Ela admitiu ter presenciado o garoto com "cara de apavorado" e mancando após levar "chutes" e "bandas" do parlamentar.

