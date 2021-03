Não sabia da participação americana, diz Doria sobre ButanVac

João Doria disse que não sabia da participação de uma universidade americana no desenvolvimento da vacina ButanVac, contra a covid-19, por isso fez a propaganda de que o imunizante é 100% nacional edit

247 - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse nesta segunda-feira (29) que não sabia da participação de uma universidade americana no desenvolvimento da vacina ButanVac, contra a covid-19, por isso fez a propaganda de que o imunizante é 100% nacional

Ele não citou a Escola de Medicina Icahn do Instituto Mount Sinai, nos Estados Unidos, que participou do desenvolvimento do imunizante.

“Simplesmente porque eu não tinha a informação [da participação do Instituto Mount Sinai]. Mas entendo que a ButanVac é uma vacina nacional. O importante é termos uma vacina, e temos. Se parte dela é tecnologia internacional, isso é uma boa contribuição, isso é positivo”, disse ele, conforme publicado em reportagem no portal UOL.

