“Não tem como mensurar a dor”, diz mãe de Marielle Franco

Assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes completa três anos no próximo domingo. Famílias cobram respostas das autoridades edit

Bruno Menezes, Metrópoles - O assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes completa três anos no próximo domingo (14/3). Na manhã desta sexta-feira (12/3), em uma entrevista coletiva on-line que contou com a participação de representantes do Instituto Marielle Franco e da Anistia Internacional, a família da vereadora voltou a cobrar respostas na investigação do caso.

“Três anos é muita coisa, muito tempo para a gente não saber quem são os mandantes dessa barbárie. Não tem como mensurar a dor de uma mãe que passa por uma situação dessa”, disse Marinete.

“A gente pediu reunião com o Ministério Público para fazer as mesmas perguntas que foram apresentadas aqui (no dossiê). Precisamos exigir um pouco mais das autoridades. Três anos é muito tempo sem resposta”, afirmou Anielle Franco, diretora do Instituto Marielle Franco e irmã da vereadora.

