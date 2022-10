Nas últimas 4 eleições, governador de Minas apoiou um presidenciável que foi derrotado no estado

O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), definiu apoio a Jair Bolsonaro (PL) para presidente no segundo turno edit

247 - O governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), definiu apoio a Jair Bolsonaro (PL) para presidente no segundo turno contra o ex-presidente Lula (PT).

Nas últimas quatro disputas – em 2018, 2014, 2010 e 2006 –, o governador de Minas Gerais apoiou um presidenciável que foi derrotado no estado: Aécio Neves e Geraldo Alckmin, em 2006 e 2010; Antonio Anastasia e Aécio Neves em 2014; e Fernando Pimentel e Fernando Haddad em 2018.

No primeiro turno, no domingo, 2, o ex-presidente Lula levou a melhor em Minas Gerais, com 563 mil votos de vantagem sobre Bolsonaro.

Minas é o segundo maior colégio eleitoral do país. Tradicionalmente, quem vence entre os mineiros também ganha a disputa presidencial.

