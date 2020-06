"Negociações vão muito bem", diz Benedita sobre conversas com PSB para eleições no Rio

“O PSB é fundamental nesta aliança em defesa do povo carioca. Tenho conversado muito com Molon. Eu diria que as negociações vão muito bem”, frisou Benedita edit

247 - Em entrevista ao Jogo do Poder, a pré-candidata do PT à prefeitura do Rio, deputada Benedita da Silva, defendeu a unidade do campo democrático contra Jair Bolsonaro nas próximas eleições.

Benedita afirmou que busca essa construção da frente ampla com o PSB, do deputado Alessandro Molon. Segundo a deputada, as negociações estão avançadas e caminham para se concretizar.

“O PSB é fundamental nesta aliança em defesa do povo carioca. Tenho conversado muito com Molon. Eu diria que as negociações vão muito bem”, frisou Benedita, que foi convidada pela direção regional do PT a encabeçar a chapa.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.