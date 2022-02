"Nem Tóquio ou NY resistiriam ao que choveu em Petrópolis", diz Rogério Marinho

Até as 9h30 desta quinta-feira, foram confirmadas 105 mortes. Entre as vítimas, há pelo menos oito crianças edit

Por Otávio Augusto, Metrópoles - O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, relativizou a tragédia que abalou Petrópolis, no Rio de Janeiro. Segundo ele, “nem Tóquio ou Nova York” resistiriam ao volume de chuvas que foi registrado nos últimos dias.

“Estamos sujeitos a esses problemas pela própria circunstância da natureza. Isso é, infelizmente, inevitável”, afirmou ao UOL News – Manhã, programa do portal UOL, nesta quinta-feira (17/2).

Rogério Marinho destacou que o governo federal tem dado auxílio às famílias que foram abaladas com as chuvas. “Estamos tratando das pessoas que ficaram desabrigadas, sendo solidários com as famílias que tiveram óbitos”, frisou.

