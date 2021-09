Nenhum PM da ativa participou dos atos golpistas a favor de Bolsonaro

Somente policiais aposentados foram identificados no protesto da avenida Paulista, onde apoiadores de Jair Bolsonaro defenderam um golpe no país edit

247 - O comando da Polícia Militar de São Paulo informou que nenhum PM da ativa participou dos atos golpistas favoráveis a Jair Bolsonaro, nessa terça-feira (7). Somente policiais aposentados foram identificados no protesto da avenida Paulista, o que não configura transgressão disciplinar. A informação foi publicada em reportagem de Rogério Pagnan, na Folha.

Depois das manifestações aumentou ainda mais a pressão da sociedade e da oposição para Bolsonaro não seguir no cargo.

O PT, o PSDB e mais cinco partidos estão preparando um novo pedido de impeachment. Bolsonaro já foi alvo de mais de cem pedidos de afastamento.

Quem também cobrou a saída de Bolsonaro foi Nilson Teixeira, ex-economista-chefe do Credit Suisse e do Chase Manhattan, ao afirmar, em artigo no Valor Econômico, que "não é possível conviver com um aprofundamento contínuo da crise em várias frentes".

De acordo com a pesquisa da Quaest Consultoria encomendada pela Genial Investimentos, divulgada na última quarta-feira (1), a avaliação negativa de Bolsonaro atingiu 48% dos brasileiros, alta de quatro pontos percentuais sobre o levantamento anterior, publicado no começo de agosto.

