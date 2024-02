"Nenhum projeto político no Brasil é tão inclusivo e socialmente justo como o liderado pelo PT", diz Freixo

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O atual presidente da Embratur, Marcelo Freixo, homenageou o Partido dos Trabalhadores, no dia do seu aniversário de 44 anos. Freixo, que já foi PT, Psol, PSB e recentemente regressou ao PT, afirmou que "nenhum projeto político no Brasil é tão inclusivo e socialmente justo como o liderado pelo PT". Confira:

O partido que conseguiu mobilizar a maioria da população brasileira e formar uma frente ampla que garantiu a sobrevivência de nossa democracia. Estamos juntos, presidente, na missão de ampliar o diálogo com a juventude, com os movimentos de bairro, com as famílias. Nenhum projeto… https://t.co/6K0DL7GVlN continua após o anúncio February 10, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: