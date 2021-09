Neto do narrador Luciano do Valle é baleado na cabeça em assalto em SP

Lucas do Valle é filho da jornalista Alessandra do Valle e foi levado para a Escola Paulista de Medicina, na Vila Clementino edit

247 - Neto do narrador Luciano do Valle, Lucas do Valle foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto na madrugada desta quinta-feira (15) em São Paulo.

A informação foi confirmada pela família.

Lucas é filho da jornalista Alessandra do Valle e foi levado emergencialmente para a Escola Paulista de Medicina, na Vila Clementino, onde está internado desde o período da manhã.

O paciente deve ser levado para a UTI ainda nesta quinta-feira.

