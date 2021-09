Neto do narrador Luciano do Valle morre após ser baleado em assalto em SP

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O gerente comercial Lucas do Valle, de 29 anos, neto do jornalista Luciano do Valle, morreu na noite desta sexta-feira (17), dois dias depois de ser baleado na cabeça durante um assalto, no Ipiranga, Zona Sul de São Paulo. A informação é do portal G1.

Ele faria 30 anos neste sábado (18). A mãe de Lucas, Alessandra do Valle fez uma homenagem nas redes sociais nesta madrugada. "Deus está te recebendo de braços abertos! Sua mãe te ama incondicionalmente!", escreveu.

O Hospital São Paulo, onde ele estava internado, informou em nota que ele deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ferimento com arma de fogo em crânio, "com quadro neurológico gravíssimo".

PUBLICIDADE

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), policiais militares foram acionados e, ao chegarem, encontraram a vítima baleada e caída na calçada. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital em estado grave.

De acordo com testemunhas, o gerente comercial chegava para trabalhar quando dois homens em uma moto anunciaram o assalto. Eles atiraram na vítima e fugiram, um na moto e o outro no carro de Lucas.

PUBLICIDADE

Os polícias foram informados que depois do assalto o carro havia sido abandonado na Rua do Lago, na Vila Nair.

PUBLICIDADE