Nicolelis alerta para uma tragédia em SP: futebol, escolas e igrejas precisam fechar, já!

Um dos cientistas mais renomados do mundo alertou para um colapso sanitário no estado de São Paulo, que segue mantendo escolas, futebol e igrejas funcionando edit

247 - O cientista Miguel Nicolelis usou suas redes sociais para fazer um alerta: o estado de São Paulo precisa imediatamente fechar escolas, futebol e igrejas, pois irá ocorrer um colapso do sistema de saúde. Apenas nesta terça-feira, o estado registrou 517 óbitos.

São Paulo deve entrar em nova fase roxa do Plano SP ainda nesta semana. A medida deve começar a valer a partir do próximo sábado. É possível que ela seja aplicada em regiões com mais de 90% das UTIs ocupadas. O horário de funcionamento de serviços essenciais deve ser reduzido e campeonatos esportivos serão suspensos

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.