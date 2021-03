Nicolelis cobra que Doria execute medidas duras de isolamento e diz que SP "entrará em colapso"

Cientista ainda alerta que o mês de março será o pior no Brasil, com aumento de mortes em decorrência da pandemia edit

O cientista Miguel Nicolelis usou suas redes sociais neste domingo (1) para cobrar do governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), medidas mais duras de isolamento no estado, pois prevê um colapso sanitário no mês de março.

A medida proposta por Doria, de lockdown apenas entre às 23 horas e 5 da manhã, foi duramente criticada por especialistas por não ter ação efetiva no combate ao vírus.

