Nilton Tatto rejeita pedido de "desculpas" de Wallace do Cruzeiro, que ameaçou Lula de morte

247 - O deputado federal Nilton Tatto (PT-SP) criticou a reação do jogador de Vôlei Wallace, que joga no Sada Cruzeiro e sugeriu o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Quando o jogador diz que 'jamais incitaria a violência', quer dizer que pedir para alguém atirar na cabeça de outro não é incitar a violência ou que não postou o que postou? Convenhamos que isso não é pedido de desculpas, massó uma tentativa de se isentar de responsabilidade. Qualquer brasileiro que comete um crime tem que ir pra cadeia, menos o bolsonarista, que só precisa pedir desculpas. Bandido inimputável a gente vê por aqui", escreveu o parlamentar.

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) disse que foi ao Ministério Público de Minas Gerais e ao Supremo Tribunal Federal (STF) “para abertura de investigação e punição desse ato irresponsável”.

