Niterói acerta compra de 1,1 milhão de doses da CoronaVac com Butantan

Sputnik - A prefeitura de Niterói anunciou nesta quinta-feira (10) um acordo para a compra de 1,1 milhão de doses da vacina CoronaVac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac.

O acordo prevê um investimento de R$ 57 milhões por parte de Niterói para o projeto de vacinação, que deve começar até o fim de janeiro. Cada dose da vacina CoronaVac terá o custo de US$ 10 (R$ 50,02 na cotação atual).

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, afirmou que a quantidade de doses previstas pelo acordo é suficiente para garantir a imunização de toda a população da cidade, que tem mais de 500 mil habitantes.

Hoje pela manhã,acompanhado pelo Secretário de Saúde Dr.Rodrigo Oliveira, reuni com o presidente Instituto Butantã, Dr.Dimas Covas, e diretores da Instituição e conversamos sobre êxito dos testes da fase 03 da Vacina contra o COVID-19. Niterói é única no RJ que está realizando pic.twitter.com/UGMuw0cr5w — Rodrigo Neves (@_RodrigoNeves_) December 10, 2020

​"Desde o início da pandemia, Niterói atuou com base na ciência e nas melhores experiências internacionais nessa batalha pela vida contra o coronavirus. Colocamos em prática um programa integrado de ações sanitárias, retaguarda hospitalar, apoio com renda básica às famílias mais pobres e crédito de apoio direto às pequenas empresas", disse o prefeito, citado pelo G1.

"Graças à consciência cívica dos niteroienses, com respeito as medidas de prevenção à Covid-19, salvamos milhares de vidas. Temos orgulho de estarmos participando do esforço mundial pela vacina e estarmos com planejamento para iniciar a vacinação de nossa população com segurança e o mais rápido possível", acrescentou.

A expectativa é que programa de vacinação de Niterói comece com a chegada de 300 mil doses da vacina no fim de janeiro, que serão disponibilizadas para profissionais de saúde e idosos. Posteriormente, em fevereiro, outras 300 mil doses serão distribuídas aos cidadãos com comorbidades e profissionais de educação. Outras 500 mil doses serão disponibilizadas até maio para o restante da população.

O conhecimento liberta. Saiba mais