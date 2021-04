Niterói anuncia vacinação com a Sputnik V

A cidade de Niterói planeja vacinar toda a população até novembro, apesar do imunizante não ter sido aprovado pela Anvisa edit

Sputnik Brasil - A cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, divulgou um calendário na noite desta segunda-feira (12) anunciando que imunizaria a população do município com a Sputnik V.

Enquanto a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) inspeciona a produção da Sputnik V na Rússia, a prefeitura de Niterói anunciou na noite de ontem (12) informações sobre a vacinação com o imunizante russo.

De acordo com uma publicação nas redes sociais, a cidade planeja vacinar toda a população até novembro, apesar do imunizante não ter sido aprovado pela Anvisa.

A prefeitura ainda sustenta que a expectativa é que em maio cheguem os primeiros lotes do novo imunizante.





A prefeitura ainda sustenta que a expectativa é que em maio cheguem os primeiros lotes do novo imunizante.

"A expectativa é de que em maio chegue o primeiro lote com 25 mil vacinas. Depois, chegarão mais 75 mil, e do terceiro lote em diante serão mais 130 mil vacinas. Desta forma, em novembro completaremos as 800 mil vacinas", informa a publicação.

Vale lembrar que Maricá, cidade vizinha de Niterói, também fechou um contrato de compra de 500 mil doses da Sputnik V. Após ter o pedido de importação negado, a cidade recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir o aval de compra da vacina.

Ainda nesta terça-feira (13), o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, determinou que a Anvisa deve decidir até o fim deste mês sobre a "importação excepcional e temporária" de doses da vacina Sputnik V contra a Covid-19.

