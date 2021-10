Niterói dispensa uso de máscaras em áreas abertas a partir de janeiro

Apoie o 247

247 - Na próxima segunda-feira (1), Niterói entrará na fase 2 do Programa Novo Normal Niterói, um conjunto de regras que está orientando a cidade durante a pandemia de Covid-19. Nesta nova fase, não será mais obrigatório o uso de máscara em qualquer atividade física ao ar livre.

O município já conta com 100% da população com mais de 18 anos vacinada com primeira dose. Para janeiro está programada a liberação de máscaras em locais abertos, na fase 3 do Programa. As medidas foram anunciadas pelo prefeito da cidade, Axel Grael, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais.



A fase 3 também prevê a suspensão do horário limite para fechamento de bares, restaurantes e afins. Haverá ainda permissão para o funcionamento de casas noturnas, casas de festas, pubs e boates, com até 80% da capacidade de público, mediante comprovação de esquema vacinal completo.



O prefeito Axel Grael destacou que desde o início de 2020, o município vem adotando medidas com base na ciência e nas melhores experiências internacionais.



"O governo do estado liberou o uso de máscaras em áreas abertas, mas cada município pode tomar as decisões que julgar adequadas. Em Niterói, vamos fazer a liberação do uso de máscaras em janeiro, em áreas abertas, sempre com a preocupação de preservar a saúde de todos", explicou.

Suspensão da vacinação de segunda e terceira doses com Pfizer e Astrazeneca

Com repasses insuficientes de doses pelo Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde precisou suspender a aplicação de Pfizer e AstraZeneca para primeira e segunda doses. A vacinação contra Covid-19 continuará para primeira dose de pessoas a partir de 18 anos, para segunda dose de CoronaVac e para terceira dose em quem tomou Astrazeneca ou Pfizer como d1 ou d2.



O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, lembrou que a cidade tem a melhor cobertura vacinal do estado.

"Temos uma redução significativa no número de casos e no número de pessoas internadas no Hospital Municipal Doutor Gilson Cantarino e na rede particular", disse.



Abertura dos portões do Campo de São Bento

A partir deste sábado (30), o Campo de São Bento volta a funcionar com todos os portões abertos. A secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, afirmou que este era um anseio da população niteroiense.

"Depois de mais de um ano controlando o número de pessoas que entram no Campo de São Bento, em conjunto com a Secretaria de Ordem Pública, vamos liberar os portões. A população da cidade ajudou e, neste sábado, a partir das 7h, todos os portões do Campo de São Bento estarão abertos", finalizou Monassa.

