Niterói instala 46 placas em homenagem a Paulo Gustavo

Metrópoles - A Prefeitura de Niterói (RJ) instalou, nessa quarta-feira (19), 46 placas da rua Ator Paulo Gustavo, no bairro de Icaraí.

A via, uma das mais importantes da zona sul da cidade, deixou de levar o nome do coronel Moreira César e passou a homenagear o artista niteroiense. Paulo Gustavo morreu no último dia 4 de maio por complicações da Covid-19.

A mudança no nome da rua foi aprovada por cerca de 90% dos niteroienses em consulta pública. Mais de 34 mil pessoas participaram da votação.

Na última sexta-feira (13), o projeto de lei (PL) sobre a alteração do nome foi sancionado pelo prefeito da cidade.

As placas se dividem em dois tipos. Um no padrão que já se vê pelas ruas da cidade, com o nome Rua Ator Paulo Gustavo, seguida pelas informações sobre o artista e o CEP da via.

O outro tipo, que vai integrar o Circuito Turístico Cultural Paulo Gustavo, tem o rosto do ator e uma das três frases:

Além do circuito, que vai incluir pontos da cidade que o ator frequentava e que foram cenários em seus filmes, uma estátua no Campo de São Bento, em Icaraí, também vai homenagear Paulo Gustavo.

