Niterói suspende vacinação da segunda dose da CoronaVac

247 - A vacinação com a segunda dose da CoronaVac será suspensa em Niterói, nesta sexta-feira, 30. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a suspensão ocorreu devido ao atraso no repasse de imunizantes pelo Ministério da Saúde.

A secretaria alega também que houve grande procura pela segunda dose de pessoas que tomaram a primeira em outros municípios.

A segunda dose pode ser tomada até 28 dias após a primeira sem comprometer a eficácia da imunização.

"A SMS está programando a vacinação contra a Covid-19 de acordo com a quantidade de vacinas repassadas pelo Ministério da Saúde. A população pode consultar qual grupo está sendo convocado para a imunização nas redes sociais da Prefeitura de Niterói, no site oficial da prefeitura, ou pelo número 153", diz a nota.

Cidades de 18 estados suspendem aplicação da segunda dose por falta de vacina

Municípios de pelo menos 18 estados brasileiros suspenderam nesta semana a aplicação da segunda dose da CoronaVac por falta de imunizantes.

Os estados mais afetados são Alagoas, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O "apagão" de doses também afetou, no entanto, o Amapá, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e São Paulo.

Nesta quarta-feira (8), são oito as capitais que estão com a vacinação de segunda dose paralisada: Aracaju, Campo Grande, Florianópolis, Macapá, Maceió, Natal, Porto Alegre e Porto Velho.

A CoronaVac corresponde a 76% dos imunizantes aplicados na população brasileira atualmente, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.