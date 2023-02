No Ministério da Infraestrutura, Tarcísio negou pedido de Doria para duplicar Rio-Santos

Apoie o 247

247 - Como ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro (PL), o agora governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), negou um pedido do governo paulista - à época comandado por João Doria, inimigo político de Bolsonaro - para duplicar o trecho paulista da rodovia Rio-Santos.

A Rio-Santos foi muito prejudicada pelas chuvas que atingiram o litoral do estado nos últimos dias. Na segunda-feira (20), o governador afirmou que pode 'não ter sobrado rodovia' após os deslizamentos provocados pelo encharcamento da terra.

A duplicação de todo o trecho paulista da Rio-Santos começou a ser discutida nos primeiros dias do governo Doria. A ideia era incluir a concessão da administração da rodovia no leilão da Dutra. A Rio-Santos só foi "efetivamente concedida à iniciativa privada juntamente com a via Dutra em um leilão realizado em outubro de 2021, considerado o maior da história do setor. O contrato de concessão prevê o investimento de cerca de R$ 15 bilhões nas duas rodovias. Em relação à Rio-Santos, ficará sob responsabilidade da concessionária o trecho entre o Rio de Janeiro e a cidade de Ubatuba (SP). Há a previsão da duplicação da via apenas no trecho fluminense, entre a capital do estado e Angra dos Reis. O trecho até Ubatuba não será duplicado", explica reportagem da Folha de S. Paulo

As obras de duplicação da via vão beneficiar o trecho fluminense da rodovia, entre o Rio de Janeiro e Angra dos Reis. Haverá uma "adequação de capacidade" até Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.

À Folha, Tarcísio afirmou que não atuou no trecho paulista da Rio-Santos por problema de jurisdição. "Quando a gente fez o projeto, a gente previu a duplicação integral da Rio-Santos até Ubatuba. Nesse momento, a gente nunca discutiu ir além de Ubatuba por uma questão de jurisdição. Quando você planeja uma concessão federal, você está pensando em rodovias federais, salvo melhor juízo, alguns arranjos que podem ser feitos".

Ainda de acordo com o governador, a tragédia que se abateu sobre a rodovia e região "não tem nada a ver com falta de manutenção. O que a gente está vendo aqui é um pavimento que estava em boas condições, que estava bem mantido. Agora você tem a maior chuva da história, numa região extremamente montanhosa. Os morros simplesmente derreteram".

