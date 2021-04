No momento mais grave da pandemia, escolas municipais de SP retomam aulas presenciais a partir de hoje

Com o fim da fase emergencial do Plano São Paulo, do governo do estado, as escolas municipais da capital voltam a receber alunos nesta segunda-feira (12) edit

247 - Com o fim da fase emergencial do Plano São Paulo, do governo do estado, as escolas municipais da capital voltam a receber alunos hoje. As instituições privadas da cidade estão autorizadas, mas nem todas decidiram pelo retorno presencial. Já na rede estadual, as aulas retornam na quarta-feira (14). A informação é do portal UOL.

A decisão da volta às aulas foi anunciada sexta-feira (9) pela gestão de João Doria (PSDB). Em março, um decreto do governo estadual já havia tornado a educação um serviço essencial, autorizando assim o funcionamento das escolas em qualquer fase do Plano SP. As atividades presenciais não são obrigatórias, e os alunos continuarão com atividades remotas.

Segundo o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, hoje e amanhã as escolas da rede reabrirão para orientar e comunicar os pais sobre o retorno, além de organizar os alunos em rodízios.

A opção por reabrir as escolas ocorre no momento em que o números de mortes em decorrência da Covid-19 bate recordes. Apenas neste domingo (11) foram 510 óbitos.

