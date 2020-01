No primeiro ano do governo Doria, São Paulo tem recordes de casos de feminicídios

A Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP) informou que os casos de feminicídio bateram recorde no estado de São Paulo e chegaram a 154 ocorrências no estado de São Paulo entre janeiro e novembro deste ano edit

247 - A Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP) informou que os casos de feminicídio bateram recorde no estado de São Paulo e chegaram a 154 ocorrências no estado de São Paulo entre janeiro e novembro deste ano. O número representa um aumento de 29% na comparação com os 119 assassinatos registrados no mesmo período do ano anterior. Também superam todos os 134 casos dessa natureza registrados no estado ao longo de todo o ano de 2018.

A quantidade de feminicídios é a maior desde o início da série histórica, em 2015, com a publicação da lei em março.

Os casos mais comuns de assassinatos contra mulheres ocorrem por motivos como a separação. De lá para cá, o feminicídio é tipificado como crime hediondo.

Leia a nota da SSP:

A Secretaria da Segurança Pública informa que o número de prisões em flagrante por feminicídio cresceu 8,6% de janeiro a novembro deste ano ante o mesmo período de 2018. A atual gestão tem investido para reforçar o combate à violência doméstica em todas as suas vertentes. Ampliou de uma para 10 o número de DDMs 24 horas, criou o SOS Mulher – aplicativo que prioriza o atendimento às vítimas com medidas protetivas – e tem realizado campanhas para incentivar o registro dessas ocorrências, a fim de que os autores desses crimes sejam identificados e responsabilizados. A pasta também investe na capacitação dos seus profissionais ao acolhimento dessas vítimas, por meio de cursos de capacitação nas respectivas academias e um protocolo único de atendimento utilizado em todas as unidades de polícia judiciária do Estado.