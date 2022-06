No Rio, André Ceciliano ganha apoio do Solidariedade na corrida pelo Senado

Petista contou com sinalização positiva de Aureo Ribeiro, presidente do Solidariedade-RJ edit

247- O petista André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), terá o apoio do Solidariedade em sua candidatura para o Senado Federal nas eleições de outubro, de acordo com Guilherme Amado, do Metrópoles.

A manifestação de apoio partiu do deputado federal Aureo Ribeiro, presidente do partido no Rio.

Além da candidatura do PT, o campo progressista terá Alessandro Molon (PSB) concorrendo ao Senado pelo estado. Na corrida também estarão Washington Reis (MDB), Romário (PL), Cabo Daciolo (PDT) e Daniel Silveira (PTB).

