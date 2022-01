No Rio, casal foge de cruzeiro ao notar que teria surto de Covid a bordo

Casal embarcou no MSC Splendida, com Réveillon previsto no Rio de Janeiro edit

247 - Um casal que estava a bordo do MSC Splendida, quando o navio fazia um cruzeiro de Réveillon, afirma que "fugiu" da embarcação quando notou que poderia haver um surto de casos de Covid a bordo. A empresária Sofia Maria Dias Nadelicci, de 20 anos, afirmou que não foram seguidos os protocolos de prevenção à doença. A reportagem é do portal G1;

Após mudar o roteiro do cruzeiro de Réveillon e retornar às pressas ao Porto de Santos, no litoral de São Paulo, para o desembarque dos passageiros, o MSC Splendida também teve a nova viagem que faria suspensa, depois de cerca de 2 mil passageiros esperarem horas pelo embarque neste domingo (2).

Em seguida, o navio se dirigiu à área de fundeio do cais santista para cumprir quarentena determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). De acordo com Sofia, ela e o namorado, o estudante Ademar Gandra dos Santos Silva, de 24 anos, deixaram o navio antes de "dar problema", pois notaram que corriam risco de contrair Covid-19.

"No dia 27, fugimos do navio, em Porto Belo, porque percebemos que não havia qualquer preocupação com a Covid lá dentro. O problema só virou notícia no dia 28, quando a Anvisa impediu os passageiros de descerem do navio em Balneário Camboriú. A gente fugiu por um triz. Sou extremamente grupo de risco, e se não tivéssemos saído aquele dia, só Deus sabe o que teria acontecido. Tenho alto grau de imunossupressão", relata a empresária.

