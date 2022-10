As mulheres e os que se declararam pretos e pardos receberam, em média, menos dinheiro público de campanha edit

Apoie o 247

ICL

247 - “No Rio de Janeiro, o único partido a não cumprir a cota de gênero foi o Partido da Mulher Brasileira, o PMN, informa o jornalista Ancelmo Gois em sua coluna no jornal O Globo.

Dados compilados pela Plataforma 72 Horas e divulgados nesta quinta-feira (29) mostram que, no geral, as mulheres e os que se declararam pretos e pardos receberam, em média, menos dinheiro público de campanha do que deveriam, informou o jornal Folha de S.Paulo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.