No Rio de Janeiro, pessoas entre 30 e 39 anos e mulheres são as mais atingidas pelo coronavírus

Dos 331 casos confirmados do vírus, a maior parte estava na faixa etária dos 30 aos 39 anos - com 117 casos registrados edit

247 - No Rio de Janeiro, dos 331 casos confirmados de coronavírus, até quarta-feira, 25, a maior parte estava na faixa etária dos 30 aos 39 anos - com 117 casos registrados - segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, afirma reportagem do G1.

Na cidade, a Barra da Tijuca (Zona Oeste) é o bairro onde tem a maior concentração do vírus, com 44 casos. O bairro é seguido pelo Leblon (34), Ipanema (31) e Copacabana (21). Entretanto, já há registros de coronavírus em mais de 50 bairros da capital carioca.

Dos contaminados, 47% são mulheres (234 casos), 41% homens (205) e cerca de 11% dos casos não tiveram o gênero divulgado, diz a reportagem.