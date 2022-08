No Rio, PDT oficializa Cabo Daciolo como candidato ao Senado na chapa de Rodrigo Neves

A legenda pedetista e o PSD formaram uma das chapas majoritárias no estado do Rio de Janeiro edit

247 - O diretório fluminense do PDT decidiu, na noite desta sexta-feira (5), que Cabo Daciolo será o candidato do partido ao Senado pela chapa do candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves, e seu vice, Felipe Santa Cruz (PSD).

De acordo com matéria do jornal O Globo, publicada nesta sexta, a escolha por Daciolo agrada uma parte do PDT, porque a entrada do candidato no meio evangélico pode retirar votos de candidaturas conservadoras e ligadas a Jair Bolsonaro (PL).

