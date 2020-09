No Rio, policial mata assaltante em ônibus enquanto passageiros espancam e amarram o comparsa

Um bandido morreu e outro foi espancado após tentativa de assalto dentro de um ônibus na Avenida Brasil (RJ). Um deles levou tiros de um policial que estava no coletivo. Moradores de uma favela próxima pegaram o outro assaltante e o amarraram num poste edit

247 - Um bandido morreu e outro foi espancado nesta quinta-feira (17) após tentativa de assalto dentro de um ônibus na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Um deles foi morto ao levar tiros de um policial que estava no coletivo. Ferido, o criminoso obrigou o motorista Josézimo Soares dos Santos a abrir a porta da frente apontando uma arma. O rapaz correu, mas caiu a cerca de 50 metros do ponto de ônibus já sem vida.

Passageiros pegaram o outro assaltante e o espancaram. Moradores de uma favela próxima pegaram o criminoso e o amarraram machucado num poste. O ônibus da Viação Rio Minho faz o itinerário Nova Iguaçu-Niterói. Os relatos foram publicados em reportagem do jornal O Globo.

O motorista contou os momentos de pânico. "Foi uma manhã de livramento. Infelizmente, o nosso psicológico fica abalado mesmo estando acostumado com a violência no Rio de Janeiro. Foi um livramento não só para mim, mas acredito que para todos os passageiros porque eles entraram no ônibus já anunciando assalto e tocando terror dizendo que se alguém se mexesse iam matar todo mundo", disse.

"Ouvi tiros e o homem caiu na escada ao meu lado. Apontou uma arma e me obrigou a abrir a porta. Esbarrei nas manetes e as duas portas, a da frente e a traseira, se abriram. Foi quando passageiros começaram a descer do ônibus em movimento. E uma mulher acabou quebrando a perna", acrescentou.

Os momentos de pânico aconteceram menos de dois dias após um assalto a passageiros de um ônibus da linha 712 na Avenida Brasil. O enfermeiro Luiz Otávio Rodrigues da Silva levou um tiro da cabeça. A Secretaria estadual de Saúde informou que ele continua em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

