No Rio, Prefeitura multa 123 pessoas no fim de semana

A Prefeitura do Rio multou, no fim de semana, 123 pessoas por desrespeito às regras da flexibilização do município, incluindo banhistas, cliclistas e pessoas que praticavam atividades físicas sem uso de máscara

247 – A Prefeitura do Rio multou, no sábado (1) e no domingo (2), 123 pessoas por desrespeito às regras da flexibilização do município. A reportagem é do portal G1.

A regra proibitiva de permanência na areia também foi desrespeitada por banhistas em diversas praias da capital do estado do Rio, no domingo. Além disso, ciclista e pessoas praticavam esportes sem uso de máscara, acrescenta a reportagem.

Na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, havia grande movimentação de pessoas. Grupos se espalhavam na areia, contrariando as regras. Entre os postos 5 e 6 da orla, não foi encontrada fiscalização.

