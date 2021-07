Noite Tchaikovsky: Vitória realiza primeiro evento só para imunizados contra a Covid nesta sexta

Só quem recebeu a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus, e portanto está totalmente imunizado, poderá participar do concerto que interpretará obras do compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovsky, no Teatro do Sesi edit

247 - A capital do Espírito Santo, Vitória, vai realizar o primeiro evento presencial só para imunizados contra a Covid-19. Na sexta-feira, 2, às 19 horas, o Teatro do Sesi, em Jardim da Penha, vai sediar o evento “Noite Tchaikovsky”, com a Orquestra Camerata Sesi.

Só quem recebeu a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus, e portanto está totalmente imunizado, poderá participar do concerto que interpretará obras do compositor russo Piotr Ilitch Tchaikovsky.

O evento terá parceria da Prefeitura de Vitória. Segundo o prefeito da cidade, Lorenzo Pazolini, o evento “Covid free” servirá como teste para o formato.

Para participar, as pessoas presentes vão apresentar o cartão de vacinação digital, que será fornecido pela administração municipal, por meio do aplicativo Vitória Online. Além do cartão, o APP vai fornecer um QR Code para autorizar a entrada no estabelecimento.

