Noiva viraliza na internet ao se recusar a fazer voto de casamento: 'submissa, não!' (vídeo)

O celebrante de um casamento pediu que a analista de Recursos Humanos Inaiã Dias, de 31 anos, repetisse as palavras do juramento: "prometo te amar, cuidar de você, te respeitar e ser submissa...". "Ser submissa, não!", respondeu ela edit

247 - A analista de Recursos Humanos Inaiã Dias, de 31 anos, viralizou na internet no último dia 16 de outubro, em São Paulo, ao fazer o juramento de amor eterno no altar de um buffet da Zona Sul, mas ela se negou a repetir as palavras de um cerimonialista que pedia a submissão dela ao marido.

O celebrante pediu que ela repetisse as palavras do juramento: "prometo te amar, cuidar de você, te respeitar e ser submissa...".

Surpresa, ela respondeu ao mestre de cerimônia: "Ser submissa, não!", arrancando risos e aplausos dos convidados.

A reação de Inaiã lembrou a decisão da princesa Diana que, em 1981, em seu casamento com o príncipe Charles em Londres, quebrou uma tradição ao não pronunciar a palavra "obedecer" em seus votos.

Noiva viraliza ao deixar bem claro que não será "submissa" ao marido! Jura que ainda tem esse tipo de fala nos casamentos? #viralizou pic.twitter.com/oE6oVVgWpm October 25, 2021

