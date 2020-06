'Nós, hoje, vamos comemorar', diz defesa de Flávio sobre decisão do TJ

247 - A defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), comemorou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que aceitaram o pedido para que a investigação do esquema de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro deixe a primeira instância e vá para o Órgão Especial do próprio TJ, segunda instância da corte.

"Nós estamos todos muito contentes que o Tribunal contemplou a tese que começou com a doutora Luciana Pires e com a doutora Juliana Bierrenbach (advogadas de Flávio). Estamos felizes que o Tribunal tenha compreendido dessa forma", afirmou Rodrigo Roca, um dos advogados da defesa de Flávio Bolsonaro, em entrevista à CNN Brasil. Roca substituiu Frederick Wassef, após o ex-assessor Fabrício Queiroz ter sido preso em um imóvel dele em Atibaia.

O advogado, no entanto, admite que o tempo para comemorar é curto. "Havia uma discussão sobre qual seria o foro apropriado para o julgamento, e hoje foi decidido. Isso foi um grande passo. Isso representou uma boa primeira etapa. Nós, hoje, vamos comemorar. Há um clima de comemoração. Mas amanhã começam os preparativos para o julgamento da causa", disse Roca.

A defesa de Flávio afirma que vai tentar anular todas as decisões do juiz Flávio Itabaiana, que conduziu o processo na primeira instância, e prendeu Fabrício Queiroz e emitiu mandado de prisão para sua mulher, Márcia Queiroz.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.