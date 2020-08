Nos primeiros dias de abertura noturna, São Paulo tem 45 bares interditados

Desde a última quinta-feira (6), os bares da capital paulista podem abrir até as 22h, segundo o plano de flexibilização da quarentena do governo estadual. Prefeitura de São Paulo interditou 75 bares desde a última sexta-feira por descumprimento do horário estabelecido de funcionamento edit

Daniel Mello, Agência Brasil - A prefeitura de São Paulo interditou 75 bares desde a última sexta-feira (7) por descumprimento do horário estabelecido de funcionamento. Só no domingo (9) foram autuados 17 estabelecimentos. Além do horário de abertura, a fiscalização também tem observado se estão sendo colocadas mesas na calçada.

Desde o início da quarentena na cidade, 559 bares, restaurantes e cafeterias já foram interditados por descumprirem as normas para o combate ao coronavírus. Os estabelecimentos estão ainda sujeitos a uma multa de R$ 9,2 mil a cada 250 metros quadrados de área. A desinterdição deve ser solicitada na subprefeitura da região.

Abertura à noite

Desde a última quinta-feira (6), os bares da capital paulista podem abrir até as 22h, segundo o plano de flexibilização gradual da quarentena estabelecido pelo governo estadual. Antes, os estabelecimentos só estavam autorizados a funcionar até as 17h. Estão mantidas a limitação de 40% do público e o horário reduzido de funcionamento, por apenas seis horas diárias.

Assim, bares e restaurantes podem abrir em horários fracionados, com funcionamento previsto até as 22h, mas somente por seis horas por dia. Com isso, eles poderão alternar seu horário, por exemplo, funcionando durante três horas no almoço e três horas no jantar.

O atendimento nesses bares e restaurantes continuará restrito para pessoas sentadas, mantendo o distanciamento das mesas. Os estabelecimentos não poderão servir alimentos e bebidas para clientes em pé.

