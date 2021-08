Nova absolvição de PMs de chacina repete padrão do RJ

Todas as grandes chacinas do estado que tiveram policiais envolvidos e foram julgadas no Tribunal do Júri tiveram agentes absolvidos edit

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - Policiais Militares envolvidos na chacina de Nova Brasília, em 1994, no Complexo do Alemão, foram absolvidos por júri popular nesta terça-feira (17/08). A decisão segue um padrão: todas as grandes chacinas do estado que tiveram policiais envolvidos e foram julgadas no Tribunal do Júri tiveram agentes absolvidos.

Na chacina da Candelária, que ocorreu em 1993, policiais militares assassinaram oito meninos de rua. Anos depois, dos cinco acusados, apenas dois foram condenados pela Justiça e um foi absolvido em júri popular, mesmo após ter confessado o crime.

O mesmo caso ocorreu na chacina de Vigário Geral, também em 1993, que vitimou 21 moradores da comunidade localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro. Os PMs pretendiam vingar a morte de quatro policiais por traficantes da comunidade. Dos doze que foram levados a júri popular, dez foram absolvidos.

