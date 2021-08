Nova ocupação do MTST sofre perigo de reintegração

Jornalistas Livres - O que você faria se possuísse um terreno de 110 mil metros quadrados, sem nenhuma função social, servindo apenas de criadouro para muitos insetos, com mato nas alturas e distante, por mais de 30 km do centro da cidade? Essa é a situação do terreno ocupado na madrugada deste sábado (7), por ativistas do MTST, na zona sul de SP, uma resposta ao veto de Jair Bolsonaro ao texto do Projeto de Lei 827/2020, que suspende despejos e remoções durante o período da pandemia. Mas menos de uma semana depois da ocupação o pedido de reintegração, em velocidade surpreendente, é aceito pela justiça.

O local fica próximo ao Terminal de ônibus Varginha, no extremo sul da cidade de São Paulo, em uma rua ainda não asfaltada que era de propriedade de uma empresa do ramo agrícola e que agora é de uma construtora que absorveu a tal empresa agrícola. “Na verdade é uma construtora pequena e de pouca expressão e que provavelmente tornou-se construtora a partir da demarcação desse terreno como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS)* para que fosse possível realizar algum tipo de negociação com o poder público ou com quem for de direito.” Disse Arthur Junqueira, um dos advogados presentes.

Como se já não bastasse a pandemia com mais de 562 mil mortes por COVID-19, e todos os males trazidos por esse tempo tão cruel, especialmente para pessoas mais pobres e periféricas, nisso incluem-se um balaio de tragédias sociais, como o desemprego e a consequente falta de moradia, a Prefeitura de São Paulo decide agora, realizar uma revisão no Plano Diretor, deixando de fazer o que realmente interessa, que é adequar o terreno para que famílias que mais precisam possam, rapidamente, ter um lugar para morar, já que o local é considerado área de interesse social e assim, deve ser destinado à moradia popular.

A ocupação realizada no último sábado tem um profundo caráter focado em outra denúncia, pois não há recolhimento de IPTU, que poderia ser destinado ao desenvolvimento da cidade. Isso porque, o local, maquiado de terreno agrícola, recolhe, até hoje, imposto rural, que é um valor ínfimo. É como se ali existisse apenas um pasto.

“O poder público precisa olhar isso, não é possível que as áreas demarcadas como zona especial de interesse social e que se quer recolhem IPTU, fiquem abandonadas, num momento como esse que vivemos, e é inacreditável que a Prefeitura queira discutir revisão do plano diretor. O MTST vem denunciando esses fatos e deseja que se cumpra a lei e a função social da propriedade.” Declarou Ramon Koelle, outro advogado que representa o MTST

Em média, ocuparam o terreno, cerca de duas mil pessoas que têm a missão de construir suas próprias casas, a partir de ações comunitárias organizadas por eles próprios.

Acompanhamos madrugada fria adentro, com 15 graus de temperatura e sensação de 10, o início da demarcação de cada pedaço de terra, em meio a tamanha escuridão e mato alto, onde nos próximos dias serão levantados os primeiros barracos. No momento, pequenas barracas feitas de bambu e lona protegem os corpos de quem sonha com um futuro melhor numa casa própria.

São em sua maioria mulheres mais velhas, vindas especialmente do Nordeste e que já moram de aluguel, em habitações muito precárias e que na pandemia, tiveram de escolher entre comer ou pagar a casa. Muitas optaram por comer e se tornaram pessoas em situação de rua, por exemplo, outras estavam na iminência de serem despejadas. Mas o fato comum é que todas viram no MTST um fio de esperança e recomeço num país de tantas desigualdades cruéis.

Agora, os advogados que acompanharam a ocupação tem a missão pressionar o poder público, e tornar pública a situação.

A reportagem dos Jornalistas Livres flagrou também o momento em que, poucas horas depois da ocupação, um grupo de jagunços apareceu no local e se apresentaram como policiais, mas não mostraram nenhuma identificação, tão pouco estavam fardados e exigiram que o advogado do movimento, Dr Ramon Koelle entrasse num carro. O advogado não concordou e os homens foram embora.

