Nova onda da Covid-19 atinge mais jovens e prolonga tempo de pacientes na UTI

247 - A nova onda da Covid-19 que está lotando UTIs de hospitais em todo o país tem uma nova cara, segundo o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn. Em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes nesta segunda-feira (1), Gorinchteyn afirmou que pessoas mais jovens estão sendo fortemente impactadas pela Covid-19 desta vez e, além disso, os pacientes tendem a permanecer por mais tempo nas UTIs.

"A pandemia retornou com velocidade e característica clínica diferentes da primeira onda. São pacientes mais jovens, com condição clínica mais comprometida. São pacientes que acabam permanecendo por período prolongado na UTI. Esses aspectos fazem com que tenhamos ocupação crescente de leitos. 60% desses pacientes estão ocupando nossas UTIs. O que víamos era o contrário. 60% ocupavam enfermarias e 40% nas UTIs. O Estado está hoje com 73,2% de ocupação de UTIs", falou.

O secretário disse que a taxa de ocupação de leitos de UTI na Grande São Paulo também é alta: 74,3%. Este número é 14,7% maior que o observado no pico da pandemia em 2020, em julho.

"Precisamos que população mude comportamento. É vergonhoso o que vimos no fim de semana, com o número de autuações, com a forma que se expõem ao risco e levam o vírus para casa, matando mães, pais, tios e avós e se matando. Não é só perder paladar e olfato. Hoje vemos nova Covid-19 que está fazendo pessoas perderem a vida", disparou Gorinchteyn.

