Nova pesquisa confirma segundo turno entre Haddad e Tarcísio – e PSDB fora da disputa em São Paulo

247 - Pesquisa Badra divulgada nesta sexta-feira (30) aponta para um segundo turno na disputa pelo governo de São Paulo entre Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), com o candidato do PSDB, Rodrigo Garcia, ficando de fora.

Haddad aparece com 31,3% das intenções de voto e Tarcísio, candidato de Jair Bolsonaro (PL), com 25,5%. Garcia, atual governador, tem 16,6%.

Diante do resultado, o candidato a vice-presidente da chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula (PT), o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), assim como o ex-governador e candidato ao Senado Márcio França, têm sido procurados por prefeitos da base tucana para selar uma aliança com a chapa liderada por Haddad. Alckmin foi um dos fundadores do PSDB e deixou a sigla no começo do ano.

Senado

Márcio França lidera a disputa pelo Senado, com 34,5% das intenções de voto.

A pesquisa ouviu presencialmente 2,656 eleitores de São Paulo entre 27 e 29 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais e o intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-06525/2022.

