Novamente, Justiça nega pedido de absolvição de Ronnie Lessa, acusado pela morte de Marielle

A defesa do miliciano Ronnie Lessa também pediu que o ex-PM não fosse julgado por um Tribunal do Júri edit

247 - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) negou novamente um recurso solicitado pela defesa que pedia absolvição sumária de Ronnie Lessa, acusado pelo assassinato da então vereadora Marielle Franco (PSOL) e seu motorista, Anderson Gomes. A defesa do miliciano também pediu que o ex-PM não fosse julgado por um Tribunal do Júri.

O recurso também será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que avaliará se aceita ou não o agravo encaminhado pelos advogados de Lessa, que alegam "ausência de indícios suficientes de autoria ou participação" no homicídio cometido em março de 2018.

Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, outro acusado de participação no crime, aguardam data para os inícios dos julgamentos por um júri popular, que será marcada pelo STJ.

