Novas denúncias são incluídas em processo contra o vereador Gabriel Monteiro

247 - A Câmara Municipal do Rio de Janeiro anexou mais dois vídeos ao processo que pede a cassação do mandato do vereador Gabriel Monteiro (PL). Em um deles o parlamentar aparece acariciando uma menina de 10 anos.

O ex-policial militar foi acusado por ex-assessores e por funcionários de assédio moral e sexual.

O parlamentar deve ser notificado nesta terça-feira (19) das novas representações e tem até 90 dias para todo o processo ter um final. O vereador pode ser advertido, suspenso e ou cassado.

