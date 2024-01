Novas imagens indicam que morte de galerista no Rio foi premeditada

Apoie o 247

247 - A delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está investigando a morte do americano Brent Sikkema, de 75 anos, proprietário de uma galeria de arte contemporânea em Nova Iorque, a Sikkema Jenkins & Co. De acordo om informações do Metrópoles, novas imagens de câmeras de segurança apontam que o assassinato foi premeditado. Os vídeos mostram um homem a bordo de um carro rodando e vigiando a casa de Sikkema por 14 horas. Um carro estaciona próximo à residência do galerista por volta de 14h20 de sábado. Pouco tempo depois, ele sai e volta novamente para estacionar em outro ponto da rua. O veículo ficou parado no local entre as 14h26 e as 16h53. Às 16h36, Sikkema aparece carregando uma sacola e entra em casa.

Às 16h54, o carro se movimenta novamente e estaciona mais próximo ao imóvel do estadunidense. Apenas às 22h42 o motorista sai do automóvel pela primeira vez. De boné e roupas escuras, ele caminha pela rua de cabeça baixa e, 10 minutos depois, volta para o carro. O suspeito sai novamente do veículo às 3h43 e vai em direção à casa de Sikkema. Ele ficou no local por volta de 15 minutos. As imagens mostram o homem saindo da casa, tirando um par de luvas e guardando-o no bolso.

