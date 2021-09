“Novo Bolsa Família de Bolsonaro é uma farsa”, diz Patrus Ananias

Apoie o 247

Revista Forum - O deputado federal e ex-ministro Patrus Ananias (PT-MG), responsável pela implantação do Bolsa Família em 2003, durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, declarou no programa Fórum Onze e Meia, nesta sexta-feira (24), que o novo Bolsa Família do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) “é uma farsa”.

O ex-ministro alerta ainda para o fato de que o governo Bolsonaro não estabelece de onde vêm os recursos para o programa Auxílio Brasil. “Querem vincular com os precatórios, que são recursos destinados a quem o Estado deve”, adverte. “Programas permanentes, como nós queremos que seja o Bolsa Família, tem que ter recursos do Estado, recursos orçamentários garantidos ano a ano e não por prazo determinado, com finalidades meramente eleitoreiras”, afirmou (leia a íntegra na Revista Forum).

