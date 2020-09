Novo governador do Rio defende direito de defesa de Witzel

O novo governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PSC), afirmou que irá conduzir o estado com “serenidade”. Ele também disse: “reitero meu desejo de que o governador Wilson Witzel tenha todo direito de defesa plenamente garantido” edit

