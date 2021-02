Novo lote de insumos para produção da CoronaVac chega a SP

São 5,6 mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), produzido na China pela biofarmacêutica Sinovac, parceira do Instituto Butantan (SP) no desenvolvimento da vacina contra a Covid-19 edit

247 - Um novo lote de insumos para a produção da vacina CoronaVac chegou na manhã desta quarta-feira (10) no Aeroporto Internacional de Guarulhos por volta das 7h30 (de Brasília). São 5,6 mil litros de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), produzido na China pela biofarmacêutica Sinovac, parceira do Instituto Butantan (SP) no desenvolvimento da vacina contra a Covid-19. Com a matéria-prima, será possível produzir mais de 8,7 milhões de doses do imunizante.

Há uma semana, 5,4 mil litros de IFA foram recebidos em São Paulo da mesma fornecedora, o que é suficiente para a produção de 8,6 milhões de doses da vacina Coronavac. Somadas, as cargas permitirão a fabricação de 17,3 milhões de doses de vacinação.

A previsão do instituto é que a produção de vacinas contra a covid-19 alcance até 600 mil doses diárias com as duas remessas de matéria-prima.

