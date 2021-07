Novo promotor assume caso Marielle temporariamente

O promotor de Justiça Bruno Gangoni substitui Simone Sibílio e Letícia Emile, que decidiram se afastar do caso, relatando o risco de pressão externa sobre as investigações edit

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) nomeou o promotor de Justiça Bruno Gangoni para assumir as investigações sobre o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. A nomeação foi informada pelo MPRJ neste sábado (17) e será publicada no Diário Oficial na próxima segunda-feira (19).

Gangoni foi designado para o recebimento de intimações e cumprimento dos prazos processuais até que os novos nomes da força-tarefa sejam anunciados, segundo o Estadão.

Ele substitui as promotoras de Justiça Simone Sibílio e Letícia Emile, que decidiram se afastar do caso, relatando o risco de pressão externa sobre as investigações, que, até hoje, não apontaram os responsáveis pelo crime.

