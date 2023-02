Novo titular da força-tarefa do caso Marielle deve ser anunciado até março

Posto está vago desde que os antigos membros do Grupo de Combate ao Crime Organizado renunciaram ao posto após o governador Cláudio Castro escolher Luciano Mattos como chefe do MP edit

247 - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) deve anunciar até março, um novo nome para assumir a força-tarefa criada para esclarecer a morte da vereadora Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes. O anúncio foi feito pelo procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Luciano Mattos.

De acordo com reportagem da CNN, o cargo está vago desde janeiro deste ano, quando os antigos membros do Grupo de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) renunciaram ao posto após o governador Cláudio Castro escolher Mattos como chefe do MP.

Mattos afirmou que irá acompanhar mais de perto o rumo das apurações do crime ocorrido em março de 2018.

O titular do MP-RJ informou, ainda, que ficou acordado em reunião com o ministro da Justiça, Flávio Dino, que a força-tarefa vai contar com a participação da Polícia Federal.

