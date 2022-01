Novos passageiros têm embarque suspenso no MSC Splendida, em Santos

Cerca de dois mil turistas tentaram embarcar neste domingo em novo tour do cruzeiro, atracado no Porto de Santos após surto de Covid edit

Metrópoles - Passageiros tiveram o embarque suspenso neste domingo (2/1) no que seria uma nova operação do cruzeiro MSC Splendida, com saída do Porto de Santos, litoral de São Paulo. Cerca de dois mil pessoas aguardavam a viagem.

O embarque acabou suspenso porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ordenou a interrupção de operação do cruzeiro, depois do navio atracar na última quinta-feira (30/12) no Porto de Santos, devido a um surto de coronavírus que contaminou mais de 70 ocupantes, entre turistas e tripulação. Os passageiros desse último tour desembarcaram do MSC Splendida entre a última sexta-feira (31/12) e o último sábado (01/01).

Antes de terem o embarque suspenso, novos passageiros do MSC Splendida já tinham entregue testes negativos de Covid-19 e bagagens, no Terminal Marítimo de Passageiros de Santos (Concais).

