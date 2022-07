Número de crianças nas ruas da cidade de São Paulo dobra em 15 anos

São mais de 3.700 crianças e adolescentes, de acordo com um novo Censo edit

Apoie o 247

ICL

247 - A quantidade de crianças e adolescentes em situação de rua na cidade de São Paulo dobrou nos últimos 15 anos. Um novo censo mostrou que há 3.759 menores nas ruas da capital. Em 2007, era praticamente metade do número atual, de acordo com informações publicadas nesta sexta-feira (29) pelo Jornal Nacional. A maioria das crianças e adolescentes passa parte do dia pedindo esmolas ou trabalhando, o que é classificado pelo censo como "trajetórias de risco". Quase 11% dormem nas ruas e 16% em abrigos.

De acordo com o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo, Carlos Bezerra Júnior, "a pandemia, a crise econômica, os cortes do governo federal nos programas sociais". "Tudo isso junto, sem dúvida nenhuma, contribui para esse aumento significativo, que precisa ser compreendido, diagnosticado e enfrentado como prioridade, que é o que a gente está fazendo", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.